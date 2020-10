Heroïne en wapens verstopt onder de potgrond: Udenaar blijft vastzitten

DEN BOSCH/UDEN - Een 58-jarige transportondernemer uit Uden was volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij een wapen- en drugstransport naar Engeland. In de haven van Hoek van Holland vond de politie onder meer heroïne en 22 vuurwapens onder een lading potgrond.

De Udense ondernemer blijft voorlopig vastzitten, zo bleek donderdagmorgen in de rechtbank van Den Bosch. Verspreid over de hele dag staan de zeven verdachten in de zaak, onder wie ook twee Tilburgse mannen, vandaag terecht in tussentijdse zittingen.

De politie viel eind maart binnen in een loods aan de Vluchtoord in Uden, waar het transportbedrijf gevestigd is. Daar lagen grote hoeveelheden drugschemicaliën en vijfduizend amfetaminetabletten. Marcel Martens, advocaat van de Udenaar, betoogde dat zijn cliënt niks met de drugs te maken had. ,,Hij heeft een op- en overslagbedrijf, hij voert opdrachten van anderen uit. De klant is koning.” Volgens Martens is de Udenaar misbruikt door de mannen die zich bezig hielden met de productie van de synthetische drugs.

Quote Het is te mager om te zeggen: de klant is koning Neeltje Keeris, Openbaar Ministerie

Daarbij ging het om stevige hoeveelheden, zegt het Openbaar Ministerie. In Waalwijk vond de politie een machine die vijfduizend xtc-pillen per uur kon produceren. Ook in Bergharen en Kapel-Avezaath (bij Tiel) deed de politie invallen. Officier van justitie Neeltje Keeris stelde dat de Udenaar zich niet van de domme kon houden. ,,Hij was altijd in de loods in Uden. Daar zijn veel pillen gevonden, veel chemicaliën. Dan is het te mager om te zeggen: de klant is koning.”

De loods aan de Vluchtoord is inmiddels, op last van de burgemeester van Uden, een jaar gesloten.