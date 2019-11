Herrie in het lab: cowboys eisen met geweld rol op in Brabantse xtc-industrie

UPDATE Festival Better Get Hit gaat niet door: ‘Financieel risico te groot, subsidie krijgen lijkt wel een loterij’

29 november TILBURG - Het Tilburgse muziekfestival Better Get Hit gaat begin volgend jaar niet door. Organisatoren Eric van der Westen en Toine Hultermans zijn er niet in geslaagd voldoende geld bij elkaar te krijgen. ,,Heel teleurstellend”, reageert Van der Westen.