Herrie van F-35 vanaf vliegbasis Volkel: wen er maar aan

WILBERTOORD - ,,De getallen maken u niet vrolijk.” Bert Kwast zei dat gisteravond in een bomvol gemeenschapshuis De Wilg in Wilbertoord namens de Koninklijke Luchtmacht. Hij windt er wat betreft de herrie van gevechtsvliegtuig F-35 geen doekjes om.

De straaljager komt vanaf 30 juni op vliegbasis Volkel te staan en produceert meer herrie dan de huidige F-16. Tot 120 decibel ten opzichte van de 100 decibel van de F-16.

En ook vliegbasiscommandant Marcel van Egmond kan de zorgen niet wegnemen. ,,Er zal geoefend moeten worden met de nieuwe vliegtuigen en ja, ze maken meer herrie.” Dus wen er maar aan, is eigenlijk de boodschap.

Volledig scherm Marcel van Egmond, commondant van vloegbasis Volkel. © Van Assendelft Fotografie

,,Maar de herrie is verschrikkelijk”, houdt Annie Christiaans uit Mill de commandant voor. ,,Kan het niet wat minder? Eerder op hoogte vliegen? Minder hard? Als de vliegtuigen overkomen, laat ik soms alles uit mijn handen vallen om die voor de oren te houden. In de tuin kijken we zo in de brander van de vliegtuigen.”

Twee eskadrons

De woning van Christiaans ligt precies in het verlengde van de start- en landingsbaan van de even verderop gelegen vliegbasis Volkel. Daar komen in een tijdsbestek twee eskadrons F-35’s, zo’n dertig vliegtuigen, de huidige F-16 vervangen. En in een periode zelfs meer omdat de landingsbaan van vliegbasis Leeuwarden binnenkort vervangen wordt en de vliegtuigen die daar staan deels op Volkel zullen worden gestationeerd.

,,Maar kan de baan die wordt gevlogen dan niet veranderd worden? Nu vliegen ze recht over Wilbertoord. Recht over mijn huis”, was een opmerking uit de zaal. ,,Nee”, was het onbevredigende antwoord. ,,Want als we het op de ene plek verbeteren, wordt het op een andere plek slechter”, weet Laurens-Jan Vijge, een ervaren F-16- en inmiddels F-35-piloot.

Geluidsgrenzen

Volkel zal, zo zegt Kwast, binnen de geluidsgrenzen blijven. Maar, zo is bekend, daar komt binnenkort vliegbasis De Peel bij die wordt gereactiveerd. Niet in plaats van de vliegbewegingen op Volkel, maar er extra bij. ,,Om de extra te kunnen oefenen met de F-35. ,,Inclusief de lagere tonen”, zoals Annie Christiaans ze ervaart.