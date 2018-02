Herriewagens Deurnese jongeren naar omliggende Brabantse dorpen

,,Het gaat soms hard ja, dat klopt. Ik snap dat er mensen zijn die er last van hebben, maar ik vind dat het een keertje moet kunnen. Het is maar voor drie of vier dagen per jaar", zegt de zestienjarige Jop Kools van 'Ut zit goe'. Meer jongerengroepen denken er zo over.

Volumeknop

Waar nodig, draait de vriendengroep de volumeknop terug. Ook reizen ze zoals het hoort niet op de wagen mee tussen twee optochtlocaties. Veiligheid boven alles. Af en toe zit er echter ook een lolbroek tussen die de regels volledig negeert, weet Kools. Soms hebben de vrienden pech met de locatie waar ze zich moeten opstellen. ,,We stonden ooit vlakbij een manege in Helenaveen. Kwamen er klachten dat de paarden op hol sloegen. Werden we weggestuurd."

De herriewagens trekken een scheidslijn tussen carnavalsverenigingen in Deurne. De meeste vinden het prima dat de gemeente ze goed in de gaten houdt. Maar zij vinden het wel zonde dat grote groepen daardoor naar omringende gemeenten trekken. Dreigen met boetes werkt averechts, hoor je ook. ,,De optochten worden zo kapotgemaakt”, vindt voorzitter Peter Otten van CV De Pottenbakkers uit Zeilberg.

Quote Het geeft een kick als je met z'n allen bij elkaar staat en die liedjes hard kunt draaien. Jop Kools

Otten is het niet eens met de regels die drie jaar geleden werd ingevoerd. Dit extra toezicht volgde op klachten over met name jongeren die met carnavalswagens en platte wagens buiten de optochten om door de dorpen reden. ,,Ik snap dat het geen zatte bedoening mag worden. De jeugd heeft het deels naar deze situatie gemaakt, maar ze gaat vanwege die regels wel naar dorpen zoals Bakel en dat is zonde”, constateert Otten.

Dat doet 'Ut zit goe' dus ook. Op het plein bij de Willibrorduskerk mag de volumeknop tenminste enkele uren flink open. Misschien is het niet bepaald een traditionele manier van carnaval vieren, al draaien de Deurnese tieners ook de doorsnee carnavalskrakers. Kools: ,,Maar dan wel de hardstyle-versie. Het geeft een kick als je met z'n allen bij elkaar staat en die liedjes hard kunt draaien."

Grof

Iemand die met haar vriendengroep ook van de partij is, is de dochter van Corné van den Heuvel, voorzitter en dit jaar tevens prins van De Dorstvlegels in Vlierden. ,,Ze worden overal geweerd", zegt vader Van den Heuvel. ,,Aan de ene kant ben ik het eens met de maatregelen. Er zijn zelfs kinderen van twee die ineenzakken van de zware bassen. Daarentegen zijn de boetes van tienduizend euro nogal grof.”

Zijn dochter Babette rijdt dit jaar nog wel mee in de Vlierdense optocht, omdat pa prins is. Dat betekent niet dat er een oogje dichtgeknepen wordt. ,,Er is op de ochtend van de optocht strenge handhaving. Ik ga met twee handhavers en politiemensen langs de wagens. Dat gaat op een heel leuke manier, al weet ik ook dat in veel wagens een grote drankvoorraad is verstopt. De jongeren bouwen hun eigen feestje en hebben meer drank dan menig kastelein zal inslaan.”

Gelijke regels

Het stoort Van den Heuvel dat de regels niet in elk dorp hetzelfde zijn. ,,Jongeren zoeken dorpen op waar ze sowieso niet in de problemen komen. Ik pleit er voor dat de Peelgemeenten samen overleggen over gelijke regels. Want ik zie geen middenweg.”