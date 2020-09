Hertog Jan voor René Bastiaanse bij afscheid BHIC

Gemeenten in Midden- en West-Bra­bant mogen kermissen per 1 oktober weer toestaan

16 september Vanaf 1 oktober beslissen gemeenten in Midden- en West-Brabant weer zelf over het wel of niet doorgaan van kermissen. Dat meldt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De noodverordening wordt hierop aangepast.