Hertog Jan wordt nooit meer wat het was; meesterbrouwer Gerard verlaat brouwerij maar heeft nog ideeën genoeg in het vat

Politie vindt grote hoeveel­heid vuurwerk in huis van man die vinger kwijtraakt door vuurwerk­bom

26 september BOXMEER - In een woning in Boxmeer heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal knalvuurwerk aangetroffen. Dat spul kwam de politie op het spoor nadat de bewoner in het centrum van zijn woonplaats gewond was geraakt bij het afsteken van een vuurwerkbom.