Het blijft wel degelijk spannend op de Brabantse ic's: patiënten worden nog steeds uitgeplaatst

Berden weerspreekt met klem dat er in zijn provincie al zoveel bedden over zijn dat ic-patiënten uit de rest van Nederland kunnen worden opgenomen. Uitspraken van het landelijke coördinatiecentrum voor coronazorg leken daar wel op te wijzen. ,,Helaas, helaas, zo ver zijn we nog niet", zegt Berden.

Corona-afdelingen

Hij legt uit dat er op de afdelingen waar coronapatiënten verpleegd worden (niet de ic's) wél ruimte is, in de Brabantse ziekenhuizen. Het kan dus wel voorkomen dat mensen die bij wijze van spreken in Groningen op de intensive care lagen ná hun ic-ontslag in hun eigen Brabant verder mogen herstellen.

Laatste bottleneck

Berden ziet de IC-capaciteit van de Brabantse ziekenhuizen als ‘laatste bottleneck’ die in deze provincie nog overwonnen moet worden. Op dit moment zijn er in heel Brabant 210 à 220 bedden voor coronapatiënten beschikbaar. Daarvan is op donderdagavond zo'n 90 procent bezet. Hoewel de uitplaatsing naar ziekenhuizen buiten Brabant goed voor elkaar was, lijkt het wat moeizamer te gaan nu het landelijke coördinatiecentrum die taak heeft overgenomen, ziet Berden.

Dat komt volgens hem vooral door de praktische dingen die bij een verhuizing van een ic-patiënt komen kijken. De patiënt moet er geschikt voor zijn en het vervoer moet zijn geregeld, bijvoorbeeld. ,,Ik heb vandaag gehoord dat er iets meer mensen richting Duitsland zouden kunnen, dus dat geeft weer wat lucht", aldus Berden, die voorzitter is van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en daarnaast bestuurder van het Tilburgse Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).