Het gaat met kleine stapjes voor darter Alexander ‘The Great’: ‘Mooi om in te gooien tussen de grote namen’

Als er afzeggingen zijn bij de wekelijkse Players Championship-dartstoernooien van de 128 Tourkaarthouders bij profbond PDC, dan mogen de leeggevallen plekken worden opgevuld door deelnemers aan de Challenge Tour. ,,Daar sta ik op de twintigste plek”, aldus Alexander Merkx (29). ,,En ze beginnen met uitnodigen bij de nummer één. Dus heel gauw ben ik dan niet aan de beurt.”

Eén keer eerder kreeg hij een belletje, maar dat was te laat. ,,De inschrijving zou drie uur na dat telefoontje sluiten en dan moest ik dus in het Duitse Hildesheim moeten zijn. Dat had ik alleen kunnen halen als ik veel te hard had gereden. Dat leek me niet verstandig.”

Maar vorige week werd Alexander ‘The Great’ ruim tevoren gebeld dat er een groot aantal afzeggers was voor - opnieuw - het toernooi in Hildesheim. ,,Niet helemaal toevallig”, vertelt hij. ,,Er zijn veel Engelsen die niet zo'n zin hebben om naar Duitsland te gaan. Verreweg de meeste andere toernooien zijn in Engeland.”

Het was een lekkere run en het leverde me 2000 euro prijzen­geld op Alexander Merkx

Merkx bewees in Hildesheim dat hij zich best kan mengen tussen de Tourkaarthouders. Hij mocht vrijdag en zaterdag meedoen en op de eerste dag wist hij zelfs de laatste zestien te halen. ,,Ik won drie partijen, van Dragutin Horvat, Matt Campbell en Kevin Doets. Uiteindelijk ging ik eruit tegen de Noord-Ier Daryl Gurney. Met 6-4 en ik had ook tegen hem kans om te winnen. Maar het was een lekkere run en het leverde me tweeduizend euro prijzengeld op. Mooi ook om te staan ingooien tussen de grote namen die je normaal alleen op tv ziet.” De tweede toernooidag was Merkx snel klaar. Hij verloor zijn eerste partij van de Australiër Damon Heta, de nummer 12 van de wereldranglijst.”

Gerwyn Price

Beide toernooien werden gewonnen door Gerwyn Price. ,,Echt mooi om mee te maken”, vond Merkx. ,,Dit smaakt naar meer.” Hij blijft dan ook jagen op een van de 128 Tourkaarten, waarvoor er aan het begin van elk jaar een aantal te verdienen zijn bij de zogeheten Q School. ,,Ik heb daar vier keer aan meegedaan. Het is loodzwaar, er doen heel veel goede darters mee. Maar ik blijf het proberen.”

Andere route

Een andere route is een plek bij de Challenge Tour bemachtigen. ,,Dat kan voor mij alleen nog in theorie dit jaar. Ik sta behoorlijk wat achter op de nummer twee. Ik zou het beter vinden als de PDC voor deze route wat extra Tourcards beschikbaar zou stellen en bij de Q School dan een paar minder. Want dan bewijs je structureler dat je goed kunt presteren. Maar ik denk niet dat de PDC dat gaat veranderen.”

