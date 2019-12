Het gaat niet meer om stikstof of minder vee: boeren strijden nu tegen instituties

Ze waren woensdag overal, de boeren. Bij de fabrieken van Moerdijk en IJmuiden, om vervuiling vanuit de industrie aan de kaak te stellen. Bij redacties van nieuwsmedia als de NOS, om te ageren tegen de in hun ogen te linkse berichtgeving. Bij het distributiecentrum van Jumbo in Veghel, om eerlijke prijzen te eisen. Bij diverse provinciehuizen, om voor een boervriendelijker beleid te pleiten. Op snelwegen en bij grensovergangen, zonder een duidelijk aanwijsbare motivatie. En zelfs bij bierbrouwer Bavaria in Lieshout, omdat die - in tegenstelling tot de boeren - nog niet wordt afgerekend op zijn stikstofuitstoot. Tegelijk klonk bij toeschouwers zonder gepeperde mening steeds vaker de vraag: ‘die boeren, waar protesteren ze nu eigenlijk tegen?’



Toen het Malieveld in Den Haag op 1 oktober vol stond met trekkers, was er nog sprake van een enigszins overzichtelijk en consistent verhaal. Binnen de agrarische sector leefde een breedgedragen vrees dat stikstofmaatregelen van het kabinet vooral de boer zouden treffen. Een pleidooi van coalitiepartij D66 voor halvering van het aantal varkens en kippen fungeerde daarbij als lont in het kruitvat. Tweeënhalve maand later regeert steeds vaker de chaos. De hardliners onder de boeren keren zich inmiddels tegen alles en iedereen die ze maar in de weg zou kunnen zitten.