Het gaat weer flink regenen in Brabant: wat kun je zelf doen tegen wateroverlast?

BRABANT - Code oranje, lokaal kans op flinke onweersbuien, een hagelstorm en plensbuien. Iedereen is inmiddels wel bekend met de verschillende heftige weersverwachtingen die ons bereiken. Niet zelden resulteert zo'n flinke bui in grote wateroverlast. Ook dinsdagavond is de kans daarop groot en is er code oranje uitgegeven. Maar de schade daarvan kun je zelf dus beperken.

We mopperen gemakkelijk op de gemeente, want die moet natuurlijk iets doen tegen het slecht weglopende regenwater. Máár je kunt zelf ook je steentje bijdragen. Of beter gezegd, een grasmatje bijdragen.

Geen steen maar gras

Het is natuurlijk lekker makkelijk: je tuin vol leggen met tegels zodat je geen omkijken meer hebt naar onderhoud. Maar als jouw tuin vol ligt met tegels, komt er veel meer water in het riool terecht. Tijdens een hoosbui kan het riool de capaciteit dan niet meer aan. Minder tegels en meer gras en plantjes voorkomt dus natte voeten.

Vang regenwater op in een regenton

De hoeveelheid regen die van het dak richting het riool gaat, kun je zelf verminderen door een regenton te plaatsen onder je dakgoot. Extra voordeel: je kunt het water in de zomer gebruiken om de tuin te besproeien. Pas wel even op dat je de ton niet helemaal vol laat lopen, dan gaat het alsnog mis met een hevige bui.

Plat dak = groen dak

Heb je een plat dak? Maar hem groen! Plaats bijvoorbeeld sedumplantjes, die kunnen goed tegen droogte en nemen water op bij regen. Bijkomend voordeel is dat je er in de zomer een koeler huis voor terugkrijgt.

Controleer regelmatig de regenpijp en dakgoot

Water dat op je dak valt, moet goed weg kunnen stromen via je dakgoot en regenpijp. Controleer daarom regelmatig of deze niet vol liggen met blaadjes waardoor het water minder goed wegloopt.

Maak je kelder waterdicht

Klinkt voor de hand liggend. Maar toch. Heb je een kelder of souterrain met ramen of deuren onder het straatniveau? Zorgt dat hij goed waterdicht is. Zorg ook dat er een gootje in de kelder zit, mocht het dan toch zo zijn dat er water binnenstroomt, dan kan dat meteen weer weg.

Groene voorgevel

Heb je niet de luxe van een grote achtertuin en wil je toch graag iets bijdragen aan het weglopen van regenwater? Maak dan de gevel van je woning groener. Haal wat tegels weg (wel even informeren bij de gemeente in hoeverre dit toegestaan is) en plant er wat mooie groene plantjes voor terug.

Toch tegels? Maak ze dan waterdoorlatend

Wil je toch graag tegels in je tuin? Bijv. voor je oprit? Gebruik dan waterdoorlatende tegels. Het regenwater kan op die manier makkelijk in de bodem wegzakken.

Voorkom verstoppingen

Spoel geen spullen door je wc of gootsteen die niet thuis horen in het riool. Dus geen doekjes, vochtig toiletpapier, maandverband of frituurvet. Daarmee verstop je het riool en heb je dus zelf invloed op het feit dat je straat blank staat of niet tijdens een regenbui. Hetzelfde geldt voor afval gooien op straat, dat komt in het riool terecht wat voor verstoppingen kan zorgen.

De conclusie lijkt voor de hand liggend. Minder steen en meer groen. Planten en gras nemen nou eenmaal water op, wat dan dus niet het riool in hoeft. Zo houden we allemaal iets drogere voetjes tijdens de hoosbuien die ons nog te wachten staan deze lente en zomer.