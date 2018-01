Het groene hart van Margot Ribberink, weervrouw in Brabant: 'Het is niet best hoe het erbij staat'

Nu zet u zich in voor Nijmegen Green Capital. Waarom?

,,Er moet wat veranderen. Want het is natuurlijk wel zorgelijk, de klimaatverandering. Al tijdens mijn biologiestudie onderzocht ik hoe planten zich kunnen aanpassen aan overstromingen en extreme droogte, op celniveau en genetisch. Dat zat er toen al in. Toen ik bij MeteoConsult ging werken, kreeg ik de vraag lezingen te houden over klimaatverandering op scholen, dat was 25 jaar geleden. Dat doe ik nog steeds. Maar nu hou ik vooral veel lezingen op congressen en symposia en bij bedrijven. Vertellen over het weer, klimaatverandering en duurzaamheid.’’



En dat is een dramatisch, hopeloos verhaal?

,,Het is niet best hoe het erbij staat. Natuurlijk vertel ik tijdens mijn presentaties over de smeltende ijskappen en de hoosbuien etcetera. Maar van alleen maar ellende worden mensen wanhopig en machteloos en krijg je ze niet in beweging. Dus ik vertel ook over de technologische oplossingen, innovaties. Over de hoop en de kansen in de vorm van een duurzame samenleving en levensstijl. We willen wel duurzaam, maar we doen het vaak nog niet. Uit gemakzucht houden we vaak vast aan oude gewoontes. Om mensen in beweging te krijgen, moet je luisteren naar wat ze tegenhoudt maar ook waarom ze wél overgaan naar een duurzame levensstijl. Dat kost heel veel tijd en energie.’’