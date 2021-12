Het heerlijke kerstmenu van chefkok Carla: de ideale kerst-smaak met een exotisch tintje

RECENSIE Wim Daniëls schrijft boeken zoals een bakker broden maakt: rap en veel

EINDHOVEN - Van veelschrijver Wim Daniëls, woonachtig in Eindhoven, is zojuist het boek ‘Familie - een portret’ gepubliceerd. In 26 hoofdstukken worden onder meer maffe tantes en zwagerinnen belicht.

17 december