Het hoofd van de dirigent op je shirt, hoe cool is dat! (Of juist niet)

Merchandise voor klassieke muziek, hoe kom je er op?

,,Ben je ergens fan van, dan wil je daar ook voor uitkomen. Merchandise is dan ook razend populair. Het imago dat klassiek saai is en alleen voor oudere mensen is moeilijk te doorbreken. Maar klassieke muziek kent zoveel verschillende vormen dat er voor iedereen wel iets tussen zit. Ik zou graag zien dat de waardering voor klassiek net zo vanzelfsprekend wordt als die voor welke andere muzieksoort dan ook. Dat het oké is om te laten zien dat je trots bent om fan van klassiek te zijn.”

De begintijd van corona heeft #philgood toch ook wel een zetje in de juiste richting gegeven, doordat orkesten niet meer live mochten doen waar ze goed in zijn en er feel good nodig was?

,,Dan kun je bij de pakken gaan neerzitten of kijken naar wat er wel kan en dat laatste hebben we natuurlijk met z’n allen gedaan. Met als gevolg diverse ludieke contactmomenten tussen ons orkest en ons publiek, ‘To make you #philgood’.”

Merchandise in de klassieke wereld is niet nieuw maar de aanpak van Philharmonie Zuidnederland wel, waar zit ’m dat in?

,,Wat ik ervan heb gezien beperkt het zich tot een koffiemok, een balpen of een stropdas. Wij willen álle fans van klassiek, van jong tot oud, iets aanbieden. Daarom hebben we een paraplu en sjaal voor onze trouwe fans en fannypacks, buckethats en hoodies voor de nieuwe, jongere fans.”

Welk item daadwerkelijk in productie wordt genomen beslissen de ‘fans’ zelf door te stemmen op hun favoriete philgoodie via fanvanklassiek.nl. Dus nu kopen kan nog niet?

,,Het zou tof zijn om uiteindelijk zoveel mogelijk philgoodies te produceren. We hopen nog een paar sponsoren te vinden die ons initiatief willen ondersteunen. Ons doel is uiteindelijk om met #philgood, of je nu wel of geen fan bent van klassiek, een glimlach te brengen.”