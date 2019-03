Het huis van Yvonne uit Sint Hubert staat onder stroom: ‘Ze hebben me gefolterd’

Woensdagavond had ze het even helemaal gehad. ,,Ik heb mijn tentjes ingepakt en hier 1 uur 's nachts neergezet. Voor mij en mijn hond Dorus.”



De ‘rondzingende stroom’ is het probleem. ,,De stroom kan niet weg in de aarde. Er hangt een magnetisch veld in mijn huis.” Het gevolg? ,,Mijn haren staan overeind, ik krijg migraine, heb last van tinnitus. Mijn hele lijf staat in de kramp.”



En eenmaal buiten voelt ze zich weer kiplekker.

Dood vogeltje

In haar tentje heeft ze goed geslapen. Ook al bromde even verderop de airconditioning van het gebouw. ,,Toen ik thuis zat, voelde ik de brand in mijn kop. Nu heb ik nergens last van.”



Even voor de duidelijkheid: de vorige bewoner had geen klachten, zegt Wakker. ,,Maar voordat ik hier introk, is er verbouwd. Daarbij moet iets fout gegaan zijn.” Zelf liet ze een onderzoek uitvoeren door ‘een meetspecialist’, vooral ook omdat ze bij Mooiland niet wilden luisteren naar haar problemen. De resultaten - er is sprake van elektro-magnetische straling - werden volgens haar door Mooiland niet serieus genomen.



Daar moest maar eens een eind aan komen, vond ze. ,,Ze hebben me drieënhalve maand gefolterd. Dorus heeft er ook last van. Die ligt thuis als een dood vogeltje in de hoek.” Oh ja, ze heeft het niet eens gehad over de opdonders die ze krijgt als ze de deurpost aanraakt. Of de kraan in de badkamer.

Slager

Elektromagnetische velden, het is geen onbekend verschijnsel. Volgens de Stichting Elektrohypersensitiviteit - belangenbehartiger voor mensen met gezondheidsklachten - is 3 procent van Nederlanders er overgevoelig voor. Alle voorwerpen waar elektrische spanning op staat of waar stroom door loopt, stralen deze velden uit, zegt de stichting. Dat varieert van mobieltjes, tot wasmachines en tl-lampen.



Het is ook niet zo dat Mooiland niets heeft gedaan. Er zijn elektriciens bij haar op bezoek geweest. ,,Maar dan heb je het over de slager die zijn eigen vlees keurt. Die mannen vallen hun eigen collega’s niet af.”

Quote We gaan kijken of we mevrouw kunnen helpen. Woordvoerster Mooiland