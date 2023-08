Het is bijna zover: de Foodstoet in Bergen op Zoom komt er weer aan

indebuurt.nlLiefhebbers van hapjes, drankjes en gezelligheid opgelet! Het is weer tijd voor de Foodstoet in Bergen op Zoom. Van 1 tot en met 3 september 2023 is stadspark Kijk in de Pot weer the place to be voor foodtrucks en allerlei entertainment.

Dit jaar kun je smullen van lekkers bij dertig verschillende foodtrucks, swingen op de dansvloer, losgaan in de silent disco… maar er is ook iets nieuws.

Foodstoet foodtrucks

Oké, laten we beginnen bij het belangrijkste. Wat staat er op het menu op de Kiek? Van pizza tot kip en van gerechten van de gril tot een gerecht met aardappelen: de keuze is reuze. Ook voor een toetje zit je prima bij de Foodstoet. Ga je voor een ijsje van de oudste ijsmakers van Nederland of voor aardbeien met chocolade?

Nieuw: secret bar

Dit jaar vind je ook iets nieuws op het terrein: the secret bar. “Die is ontstaan naar het idee van speakeasy: een Engelse aanduiding voor een gelegenheid waar stiekem alcoholische drank werd verkocht tijdens de droogleggingen in de vorige eeuw”, legt de organisatie uit op social media. “Het is even zoeken tot je the secret bar gevonden hebt, maar eenmaal binnen ben je meteen in een andere setting! Beloofd!”

Dat je niet zomaar bij the secret bar binnenkomt lijkt niet minder waar: je hebt er zelfs een codewoord voor nodig. Maar daarover lees je hier binnenkort meer.

Ander entertainment

Leuk natuurlijk, zo’n geheime plek. Maar hoe zit het met al het andere entertainment? Er staan tijdens de drie dagen van het foodtruckfestival diverse optredens gepland. Onder andere Remedy, Woodworks, De Gasten en Discorama staan in de line-up. Liever in stilte genieten van de muziek? Dan kun je naar de silent disco. Kinderen kunnen zich ook vermaken op het terrein, er is namelijk een kidszone.

Foodstoet 2023

De toegang tot de Foodstoet is zoals altijd gratis. Op het terrein kun je bij de kassa muntjes kopen, die kun je vervolgens besteden bij de foodtrucks. Foodstoet 2023 opent op vrijdag 1 september om 16.00 uur in stadspark Kijk in de Pot. De openingstijden zijn als volgt:

Vrijdag 1 september: 15.00 uur – 23.00 uur Zaterdag 2 september: 12.00 uur – 23.00 uur Zondag 3 september: 12.00 uur – 21.00 uur

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Bergen op Zoom. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!