Het is gewoon afwachten tot er iets ernstigs gebeurt in de straat van basisschool De Kastanjelaar

MILHEEZE - Ouders in Milheeze zijn flink bezorgd over de onveilige verkeerssituatie rondom basisschool De Kastanjelaar. Verschillende brieven zijn gestuurd en gesprekken gevoerd. Echter zonder enig resultaat tot nu toe, zegt lid van de medezeggenschapsraad (MR) Joost Meulendijks.

De situatie bij de school was al slecht, maar is sinds vorige maand nog gevaarlijker geworden nadat de gemeente een parkeerverbod heeft ingesteld op het zandpad van De Berken. Daar konden de ouders altijd veilig hun auto parkeren om kinderen voorzichtig het drukke Kerkeind over te laten steken. Nu is die ruimte er niet meer.

Eerste brandbrief

In maart 2021 ging de eerste brandbrief van ouders en directie naar de gemeente. Meulendijks: ,,Er zijn daarover gesprekken met de gemeente geweest. De ambtenaar vertelde toen al dat de infrastructuur van Milheeze niet mee is gegroeid in de groei van het dorp.”

Ouders stelden voor om veilige oversteekplaatsen bij Bocht en Berken te creëren of om een verkorte oversteeklengte bij school te maken, aldus ouder Fieke Mens die in de ouderraad zit maar zeker ook als bezorgde moeder praat.

,,Dat is echter allemaal afgewezen. Wat ons wel werd toegezegd was dat er het hele jaar 2022 dynamische snelheidsmeters werden opgehangen. Zelfs dat bleek voor de gemeente te hoog gegrepen, die hebben er denk ik maar vier maanden gehangen.”

Levensgevaarlijke situatie

Nu is er dus bijna geen plaats om een auto te parkeren. Het gaat vooral om ouders die wat verder weg van de school wonen. Zij kunnen hun kinderen niet per fiets naar school laten gaan vanwege de drukte van (vracht)verkeer op het Kerkeind. ,,Dat levert af en toe levensgevaarlijke situatie op voor de kinderen en het verkeer”, vervolgt Mens.

Er is veel meer verkeer en ook onbestemd vrachtverkeer dat door het centrum rijdt en er zijn veel hardrijders ,,Ik woon aan de noordzijde van Milheeze en ik durf echt niet op de fiets mijn kinderen naar school te brengen. Dat is levensgevaarlijk rondom schooltijd”, vertelt Lieke Kuunders, die net als Mens namens haar buurt afzonderlijk een brief naar de gemeente heeft gestuurd.

Kinderen in verwarring

,,Kinderen zijn in verwarring; ze steken over omdat automobilisten hen voorrang verlenen omdat het zo druk is terwijl ze geen voorrang hebben. Ter hoogte van de Berken schieten ze tussen auto’s door het Kerkeind over naar school. Ik heb deze week net op tijd een kindje aan zijn jas kunnen trekken dat de weg over wilde steken”, voegt Kuunders toe.

,,Wat dan wel steekt is dat de gemeente wel tijd heeft om te handhaven en parkeerboetes uit te schrijven, maar verzuimt om onbestemd vrachtverkeer en hardrijders op de bon te slingeren”, zegt Meulendijks boos.

Verschillende ouders al bekeurd

Verschillende ouders hebben al een bekeuring van 110 euro gekregen. ,,Op de laatste brieven die vanuit bewoners van de Wildeman en Egelmeer zijn gestuurd over de zorgen over de verkeersveiligheid hebben we nog steeds geen antwoord. Ik wil graag de wethouder uitnodigen om ’s morgens een keer met een van ons de route mee naar school af te leggen dan zien ze dat het probleem heel groot is”, besluit Mens.