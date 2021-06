Het is officieel zomer en dat vieren we met 8 bijzondere feitjes over dit seizoen

Nieuwsover­zicht | Brabanders aangehou­den voor grootscha­li­ge drugsim­port - Politie brengt leven vermoorde oud-top­man in kaart

15 juni In meerdere plaatsen in Brabant zijn dinsdag invallen gedaan waarbij verdachten zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de grootschalige import van verdovende middelen. Bij de doorzoekingen werden onder meer vuurwapens en drugs gevonden. Verder worden we waarschijnlijk sneller dan gepland verlost van de mondkapjesplicht en werd vandaag in Brabant gezocht naar de al 27 jaar vermiste Tanja Groen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.