Het is zomervakantie! Maar moet je Brabant wel verruilen voor het buitenland voor het weer?

Voor het zuiden van het land begint vandaag de zomervakantie. Hoog tijd om eens te kijken naar het weer in de populairste vakantiebestemmingen: wordt het daar net zo warm als hier in Brabant?

Het warme en droge weer van de afgelopen weken is je waarschijnlijk niet ontgaan. Met een gemiddelde temperatuur van gemiddeld 27°C was het zomers warm in Brabant. En de komende weken houdt het warme, droge weer nog wel even aan: in Brabant blijft het de komende twee weken droog met af en toe een wolkje en een gemiddelde temperatuur tussen de 22°C en 27°C. Dat is natuurlijk fijn, maar wat gaat het weer doen op de populaire vakantiebestemmingen?

Zuid-Frankrijk: warm en bewolkt

In het zuiden van Frankrijk is het in de grote steden warm, maar toch hangen er veel wolkenvelden voor de zon. In Nice bijvoorbeeld is het warm, maar toch zie je volgende week waarschijnlijk niet veel van de zon. Ook kan er af en toe een bui vallen. Ook in Toulouse is het weer onrustig. Van volle zon en 33°C dit weekend, tot aan het einde van de week buien en bewolking. Aan de Atlantische Oceaan is het weer stabieler. Het is ook daar rond de 30°C, maar door de hoge luchtvochtigheid, zou je daar meer last van de warmte kunnen hebben.

Spanje: smeren, smeren en nog eens smeren

In de populaire vakantiesteden van Spanje wordt het de komende weken alleen maar mooier weer. Neem Barcelona: nu is het er nog 25°C, maar komende week loopt het kwik weer op tot net over de 30°. En dat blijft het voorlopig ook. Blanes heeft dit weekend nog wat last van regen, waardoor het er een klein beetje afkoelt. Een klein beetje maar, want de temperatuur blijft er hangen tot net onder de 30°C. Op de eilanden wordt het zo mogelijk nóg warmer. Op Mallorca is het nu al dertig graden, maar daar loop de temperatuur de komende week alleen nog maar op. Daar tikken ze de 37°C aan, dus blijf vooral goed smeren. Op Ibiza is natuurlijk ook warm, 31°C, maar er staat wel een flinke wind.

Volledig scherm Archieffoto. Smeren, smeren en nog eens smeren. © ANP

Portugal: het is net Brabant

In de twee grote vakantiesteden van Portugal, Lissabon en Porto, is het weer vergelijkbaar met Brabant de komende weken: temperaturen rond de 26 graden, af en toe wat wolkenvelden en een hoge luchtvochtigheid.

Italië : ideaal zomervakantieweer

Italie stelt ook niet te leur als het gaat om zomers weer. Van Rome tot Napels, overal is het droog en heet met 30°C tot 33°C graden. Aan de kust is het iets koeler. Iedereen weet dat de temperaturen in Venetie hoog op kunnen lopen. Toch valt het de eerste week van de vakantie mee. Het is 'slechts' 28°C in de stad. Ook zullen regelmatig wolken boven de stad hangen en valt er af en toe wat motregen.

Kroatie: Aan de kust is het fijn

Aan de kust in Kroatie schijnt achter de wolken de zon. Letterlijk, aangezien het in Poreč bijvoorbeeld de hele komende week warm is, maar toch zullen er regelmatig wolkjes voorbij schuiven. Het is er gemiddeld 28°C en er staat een klein beetje zeewind. Ideaal op op het strand te liggen dus.