Het kan glad worden op de weg in Brabant en heel misschien een beetje wit

Afhankelijk van de kou veranderen de regendruppels woensdag in de loop van de nacht in sneeuw. Of die blijft liggen hangt af van de temperatuur van de grond. De kans is groot dat het in elk geval op de weg aanvriest, wat voor gladde wegen kan zorgen. Is het niet woensdag, dan waarschijnlijk in de koudere nachten die volgen.