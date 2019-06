Het kan nog erger: processierups zit straks in elke eik

,,Ga er maar van uit dat straks in elke eik de eikenprocessierupsen zitten", stelt eikenprocessierups-expert Jules Sondeijker, bestrijdingscoördinator in de provincie Limburg. Tegelijkertijd is hij er van overtuigd dat het mogelijk is het aantal overlastmeldingen drastisch terug te brengen. In zijn provincie en in Noord-Brabant is dat namelijk al gelukt. ,,Hier zijn we er al 13, 14 jaar mee bezig en is de situatie stabiel.”