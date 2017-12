Het kerstverhaal van 'onze' Tijn uit Hapert

HAPERT - Vorig jaar was de nagellakactie van de ernstig zieke Tijn Kolsteren (6) uit Hapert bij Serious Request het begin van een mooi kerstverhaal. In juli overleed hij .

Wie kerst 2016 zegt, zegt Tijn. En nagellak. Heel Nederland lakte de laatste dagen van vorig jaar dat het een lieve lust was. En Tijn werd een symbool, waar menigeen zich graag - te pas en te onpas - mee associeerde.

Toen de zesjarige Tijn Kolsteren uit Hapert op 21 december 2016 met vader Gerrit bij de microfoon van het Glazen Huis in Breda stond, begon - zonder dat iemand het nog in de gaten had - een modern kerstverhaal. Een verhaal vol warmte en barmhartigheid en met de meest onwaarschijnlijke hoofdpersoon die je je voor kon stellen.

Schuchter zwaaide Tijn naar diskjockey Domien Verschuuren. Verder hield hij zich gedeisd. Vader Gerrit voerde het woord.

100 euro

Tijn wilde lakken. Honderd euro bijeen lakken, zodat het Rode Kruis kinderen met een longontsteking kon helpen. Het was een mooi gebaar, vooral omdat Tijns toekomst er allerminst rooskleurig uitzag. Bij hem was eerder dat jaar hersenstamkanker geconstateerd. Met een levensverwachting van minder dan een jaar zou het zijn laatste Serious Request worden.

Tijn wist heel Nederland te raken met zijn hartverwarmende actie. In de wand van het Glazen Huis werd een gat geboord, zodat de jongen vanuit het huis nagels van bezoekers kon lakken. Daarna ging het los: Tijns voorbeeld vond massaal navolging. Heel bekend en onbekend Nederland liet zich lakken. Ook politici; de verkiezingen kwamen er ten slotte aan. Tijns actie #lakaan genereerde uiteindelijk ruim 2,5 miljoen euro voor 3FM Serious Request, de neerwaartse spiraal van deze actie was door één jongen omgebogen.

Jeugdlintje

Tijn werd een held. Hij mocht een dag burgemeester van Breda zijn en zangeres Sanne Hans schreef een hartverscheurend liedje voor hem. In zijn klaslokaal op Het Palet in Hapert kreeg Tijn het jeugdlintje van de gemeente Bladel opgespeld.

Zelf liet de jongen het in alle rust over zich heen komen. Hij concentreerde zich liever op de vierkante centimeters nagel, die van een kleurtje moesten worden voorzien. Over zijn tafeltje gebogen bracht hij met zijn kwastje een spoor van fel rood aan. Hij was wel moe, vertelde Tijn. "Maar één hand, dat kan nog wel."

En toen werd het kerstmis. Het Glazen Huis ging open en de nagellak-hype verdween naar de achtergrond. Het einde van het kerstverhaal? Nee. Tijn was een symbool geworden dat plaats, tijd en nagellak oversteeg. In februari werd er een planetoïde naar de Hapertse jongen vernoemd. Daarmee kwam Tijn in een bijzonder rijtje terecht met namen als Mulisch, Vondel, Van Gogh, Anne Frank en Johan Cruijff. En na een brief van een gepensioneerde Nijmeegse pastoor aan het Vaticaan sprak paus Franciscus in april zijn zegen uit over Tijn.

IJs

Tijn was een naam die aandacht garandeerde. Een ijssalon bedacht de coupe Tijn, waarvan ook een deel van de opbrengst naar het goede doel ging. En particulieren pleitten in persberichten voor een straatnaam of ander eerbetoon voor Tijn, wellicht ook om er zelf nog wat bekendheid aan over te houden. Hoe eervol sommige van de initiatieven ook waren, het gezin Kolsteren had er niet om gevraagd. Maar elk nieuw initiatief bracht een nieuwe publiciteitsgolf teweeg. Als vader Gerrit of moeder Jolanda al reageerde, was het kortaf. Beleefd zeiden ze de acties te waarderen, tussen de regels klonk vooral de behoefte om met rust gelaten te worden. De tijd die ze samen met Tijn door konden brengen tikte weg.

Alleen voor een nieuwe nagellakactie die in mei werd gestart, deed het gezin een knieval naar de media. 'LAK. door Tijn' had Youp van 't Hek en Wendy van Dijk als boegbeelden. Deze keer ging de opbrengst wel naar de bestrijding van hersenstamkanker. Tijn figureerde in het actiefilmpje, waarbij pijnlijk duidelijk werd dat de ziekte steeds meer terrein won.

Vlak nadat 'LAK. door Tijn' het streefbedrag van 1 miljoen euro bereikte, overleed Tijn. Ironisch genoeg aan een longontsteking, precies de ziekte waarvoor hij bij het Glazen Huis zoveel geld had ingezameld. Op 14 juli, de dag dat hij zeven jaar zou zijn geworden, was de uitvaart.

Dinsdag werd bekend dat de ouders van Tijn ook dit jaar nagels gaan lakken tijdens Serious Request, om geld in te zamelen voor het goede doel. Vorige maand werd Tijn postuum benoemd tot ere-Brabander. Nog een eervol lijstje waarin de lieve jongen die nagels wilde lakken, zal blijven voortleven.

Want dat is het mooie van kerstverhalen: die blijven altijd bestaan.