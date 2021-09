Het lange wachten wordt beloond: Piet kan eindelijk naar Amerika om zijn zoon op te zoeken

Nieuwsover­zicht | Zeven meisjes misbruikt door oppas - Jongetje (13) reist in z'n eentje van Syrië naar Brabant

20 september Zeven jonge meisjes in de regio Eindhoven zijn misbruikt door een oppas. Twee Limburgers zijn aangehouden vanwege de zaak. In Tilburg is een jongetje uit Syrië terechtgekomen dat naar eigen zeggen helemaal alleen vanuit zijn thuisland naar Nederland is gekomen. Hij kwam op beveiligingsmedewerkers af en begon te huilen. Verder kijken beheerders van buitenbaden in West-Brabant terug op een moeizaam seizoen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.