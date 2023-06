Het leven achter de attractie: op de kermis bij Marinus, de man van Ballon Voyage in Nijmegen

Twee boerendor­pen vechten voor promotie: over de uitzonder­lij­ke seizoenen van ONDO en SVSH

Twee boerendorpen die in harmonie met elkaar leven en tegen alle verwachtingen in strijden om promotie naar de derde klasse, gesteund door honderden fans op een volgepakt sportpark De Renkant. Mooier kan haast niet. SVSH-ONDO is in alle opzichten een prachtig affiche. Beide aanvoerders aan het woord over de aanloop naar de grote finale.