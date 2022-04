Het lot van Samir B. uit Empel: op zijn pantoffels het politiebusje in

Duitse toerist keert terug naar Brabant, maar het gaat nog niet van harte

DEN BOSCH - Het aantal Duitse toeristen in Brabant zit nog niet op het niveau van voor corona. Dat stelt toerisme-organisatie VisitBrabant. De Duitser is voorzichtiger met de pandemie in het achterhoofd en de oorlog in Oekraïne scherp op het netvlies.

16 april