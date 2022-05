Het Marianne Vos Experience Center; wat is het precies en wanneer komt het er eindelijk?

Iedereen wil het, iedereen is er klaar voor, maar niemand lijkt nog te weten wanneer het Marianne Vos Experience Center er daadwerkelijk komt. ,,Als ze me bellen, haak ik weer aan", zegt oud-wethouder Peter van der Ven van Altena.

In de gemeente werd al jarenlang gesproken over een museum met daarin de pronkstukken van haar wereldberoemde inwoonster Marianne Vos. De wielerlegende heeft namelijk meer dan 800 bekers en medailles, oude fietsjes en plakboeken, die nu nog allemaal zijn opgeslagen in een loods in Genderen.

Quote De tijd dat je bezoekers alleen kunt trekken met bekers en T-shirts van sporters ligt ver achter ons Esther Vroegh

Later werd bedacht dat een museum eigenlijk helemaal niet bij Marianne Vos past en werd besloten een belevingscentrum op te richten. Met behalve de rijkelijk gevulde prijzenkasten van ‘La Vos', ook interactieve elementen, waarbij de bezoekers onder meer leren over bewegen, gezonde voeding en over hoe je een gezonde maaltijd op tafel zet.

Gebruik maken van onze helden

,,De tijd dat je bezoekers alleen kunt trekken met bekers en T-shirts van sporters ligt ver achter ons", zegt Esther Vroegh. ,,Er zijn geen nieuwe generaties meer te vinden zijn die naar een medaille komen kijken.” Toch krijgt Marianne Vos een prominente plek in het gebouw. ,,Ze is een icoon. We hebben nogal de neiging om daar bescheiden over te doen. We moeten meer gebruik maken van onze helden.”

Zo'n belevingscentrum past ook helemaal in het eerder dit jaar vastgestelde leefstijlakkoord. Doel is inwoners van Altena vitaler te maken. Met gratis fruit en gezonde shakes op scholen in Altena, onder begeleiding van een buddy meer gaan bewegen en openbare plekken in de gemeente rookvrij maken.

Kartrekker is Ricardo Seffelaar. Hoe het ervoor staat met het Marianne Vos Experience Center? Ook hij moet net als Esther Vroegh het antwoord schuldig blijven en vraagt zich af of het centrum onderdeel uitmaakt van het leefstijl - of sportakkoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.