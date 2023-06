Het regent vandaag weer uitslagen, maar 'wat heb je aan diploma's als je als mens niet slaagt?’

Het went maar niet, die fiets-voor­rang-rotondes: ‘Maak er gewoon eenrich­tings­ver­keer van’

TILBURG - Dat het wennen zou worden, was voorspeld. Maar twee jaar na de aanleg doen de nieuwe fiets-voorrang-rotondes in de Reeshof nog altijd veel stof opwaaien. Wat is er aan de hand?