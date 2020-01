‘Het slaat toch nergens op dat je als vakdocent op een gewone school meer betaald krijgt dan in het speciaal onderwijs!’

Grafiek Ruim één procent meer woningen in Brabant: van stikstof­cri­sis (nog) niks te merken

29 januari Van de gevolgen van de stikstofcrisis is nog weinig te merken in de cijfers van het aantal nieuwbouwwoningen. In 2019 werden ruim zes procent meer nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in het jaar ervoor: het hoogste aantal in tien jaar tijd. In Noord-Brabant groeide de woningvoorraad met 1,1 procent.