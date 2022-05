Het Suikerfeest kan beginnen bij bakker Erkan: 'Zoet is altijd lekker’

Nieuwsover­zicht | Toch geen ontslag voor Stadswach­ten na verzwijgen por­no-ap­pjes - Brabant opent de jacht op bevers

Een 36-jarige Eindhovenaar is opgepakt vanwege een steekincident in een woning in zijn woonplaats. In Schijndel werd voor het eerst gestreden om de titel ‘Nederlands kampioen solex rijden’. Er kwamen zelfs pitstops aan te pas. Een 62-jarige man is aangehouden voor een valse bommelding in Den Bosch. En Brabant gaat de strijd aan met bevers. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

30 april