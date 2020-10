'Het touw hangt al om mijn nek', klaagt Martien R. in de rechtbank

Verzamel­drift in het bos: ‘Iets meenemen prima, maar geen emmers vol’

2 oktober Wandelaars die massaal kastanjes, noten en andere decoratieve elementen in grote aantallen uit het bos meenemen en weinig oog hebben voor de natuur. Het is een doorn in het oog voor Staatsbosbeheer. Boswachters trekken daarom aan de bel. ,,Als dit zo doorgaat, is het op lange termijn schadelijk voor het bos. Maar het is ook een verstoring voor de dieren die zich nu voorbereiden op de winter’’, vindt Tim Rommens, boswachter in het westen van Brabant, in het Markiezaat.