‘Het verdriet van Brabant’, boek van de bisschop over de treurnis van corona

Het verdriet van Brabant, verdriet van jong en oud, verdriet dat schrijnt in je hart of verdriet van nabije anderen. Corona heeft ons allemaal geraakt; als we er een dierbare aan verloren, omdat we een stuk van onze vrijheid moesten inleveren, omdat we ons eenzaam voelden opgesloten in het verpleeghuis of omdat we onze baan of ons bedrijf kwijt dreigen te raken.