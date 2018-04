Het verdrietige verhaal van Goof: als kind in rolstoel na ongeluk, nu opnieuw zwaargewond door dronkenlap

,,Het is een weg waar sowieso al weinig mensen komen'', zegt nicht Wendy Botermans tegen deze krant. Op zaterdagnacht is het er al helemaal rustig. ,,Ik ben blij dat iemand hem gevonden heeft. Anders was het misschien heel anders afgelopen.''

Haar neef stapt altijd rond 03.30 uur op de fiets in Dinteloord. Hoe laat het ongeluk precies is gebeurd weet ze nog niet, maar Wendy heeft uitgerekend dat hij rond 04.00 uur op deze plaats op de Noordzeedijk moet zijn aangekomen. Om 04.45 uur werd Goof pas gevonden.

Verlamd

Goof was zondagmorgen aanspreekbaar, maar de artsen van het Erasmus UMC in Rotterdam laten hem veel slapen. ,,Hij heeft zo veel pijn. Hij heeft zijn derde nekwervel gebroken en zijn tweede gescheurd. Er zitten veel zwellingen in zijn nek en zijn hoofd. Vandaag krijgt hij een hele stelling om zijn hoofd. Tot die tijd wordt hij goed in de gaten gehouden met camera's.''

,,Omdat hij al gehandicapt is, weten ze niet hoe hij eruit komt'', gaat Wendy verder. ,,De eerste 24 uur zijn altijd kritiek, zeggen ze. Vanochtend kregen we te horen dat hij stabiel en buiten levensgevaar is. Wel vertoont de rechterkant van zijn lichaam verlammingsverschijnselen. De artsen moeten nog een beslissing nemen over hoe ze hem nu verder gaan behandelen. Het blijft spannend..."

Extra wrang

Zondagmiddag werd de mogelijke doorrijder opgepakt, na een tip. Dat geeft de familie van het slachtoffer iets meer rust. ,,Je bent er toch constant mee bezig. Je kijkt bijvoorbeeld uit naar een auto met schade. Dat hoeft nu gelukkig niet meer.''

Dat de verdachte gedronken had maakt het extra wrang, zei Wendy eerder al tegen deze krant. Toen Goof vijf jaar oud was raakte hij lichamelijk gehandicapt door een ongeluk. Hij zat als bijrijder in de auto die van de weg raakte. De bestuurder van die auto had gedronken. ,,Dat maakt dit alles natuurlijk extra triest.''

Verdrietig

Een goede vriend noemt het levensverhaal van Goof verdrietig. ,,Als je weet hoe hij in die rolstoel terecht is gekomen, dan word je acuut onpasselijk", betoogt hij op Facebook.

,,Goof is als kind al het slachtoffer geworden van iemand die teveel gedronken had. Geestelijk en lichamelijk flink beschadigd en nu - bijna 48 jaar later - wordt hij wederom het slachtoffer van een klootzak die gedronken had."

Brood halen