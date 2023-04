Het verdwenen straatje van Johannes Vermeer, geschilderd door Titus Meeuws, in Den Bosch te zien

Plan voor opvang asielzoe­kers Hermenzeil verrast Waalwijk: ‘Het ligt tegen onze gemeente­grens aan’

WAALWIJK - Waalwijk is verrast door het plan van de gemeente Geertruidenberg om asielzoekers op te vangen bij voormalig recreatieterrein Hermenzeil in Raamsdonk. Deze locatie ligt tegen de Waalwijkse gemeentegrens aan, vlakbij industrieterrein Scharlo in Waspik.