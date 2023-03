Het waterschap? Kennen we alleen van de belasting, toch? Onterecht, ga eens een rondje fietsen

De kracht van de Dorpenom­loop: ‘Dylan van Baarle en Mikkel Bjerg zijn toch geen vermokker­de renners’

De Dorpenomloop Rucphen is zondag de aloude opener van het West-Brabantse wielerseizoen. Met een nieuw parkoers, een in ere herstelde finishlocatie, een Afrikaanse ploeg aan het vertrek en uitgezonden op Eurosport zijn de ogen in Rucphen echter vooral gericht op de toekomst. ,,Kijk er de erelijst maar op na.”