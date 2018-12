Het weer met Kerst: Bijzondere wolken aan de lucht en kans op hooikoorts onder kerstboom

Na de nachtmis zijn er op Kerstavond brede opklaringen met enkele wolkenvelden te zien volgens WeerOnline. Zodra de zon ondergaat is het raadzaam om even naar buiten te kijken, want dan is er een zeldzaam weerfenomeen te zien. In het westen kunnen dan zogenaamde parelmoerwolken aan de hemel verschijnen. Deze hebben paarse of roze-achtige kleuren.