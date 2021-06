Het wilde zwijn is de grootste schadeveroorzaker in de Brabantse landbouw: 'Ze kúnnen in een nacht een perceel totaal verwoesten’

Nieuwsover­zicht | Buien boven Brabant maken wedstrijd Oranje nog treuriger - Verstappen en Van der Poel blinken uit

27 juni Zondag is het een treurige dag voor Oranje in Boedapest na een verlies tegen Tsjechië. Ook werden daar de regenboogvlaggen verboden op de fanlocaties, wat tot onbegrip leidde. Dat werd deels goedgemaakt door zegens van Max Verstappen en Mathieu van der Poel. Verder was het dé ochtend na een zeer drukke uitgaansnacht. En in de avond verpestten onweer en regen veel oranjefeestjes in Brabant.