‘Hier, alvast een jaar huur vooruit’. En dan zit er ineens een drugslab in je loods

Dan staan ze ineens op je erf. Twee heren, keurig in pak. Diplomatenkoffertje in de hand. Of de bedrijfsloods nog te huur is? En zit er elektra in? Contractje? Nergens voor nodig, toch. Hier, alvast een jaar huur vooruit. Alsjeblieft, handje-contantje. De fiscus hoeft toch niet alles te weten, toch...(Vette knipoog) ,,Oh ja, we gaan het slot vervangen. Wel zo veilig. Want ja, wie weet hoeveel kopieën er van de sleutels van het oude slot zijn gemaakt. Vinden we niet zo’n prettig idee.”

Op zo’n moment moeten alle alarmbellen gaan rinkelen, zegt politieman Freek Pecht. Hij is coördinator synthetische drugs bij de politie-eenheid Zeeland West-Brabant. Als het om drugs gaat, denkt het grote publiek vooral aan Brabantse pillendraaiers, amfetaminekokers, wietkwekers en GHB-slurpers. Maar ook Zeeland is zeker geen maagdelijke gebied op het gebied van de productie van synthetische drugs. Er gebeurt in deze provincie meer dan cocaïnesmokkel en wiet telen.

In 2013 werd in Koewacht een drugslaboratorium ontdekt. In de schuur trof de politie onder meer 660 liter zoutzuur, 250 liter mierenzuur, 400 liter formamide en 1.000 kilogram caustic soda aan in het compleet in werking zijnde laboratorium waar amfetamine (speed) werd geproduceerd. ,,Het was het tot dan toe grootste drugslab dat ooit in Nederland was opgerold”, zegt Pecht.

Onderzoek in een drugslab.

Explosieve stoffen

Tijdens de rechtszaak schetste officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk de gevaren van deze drugsfabriek: ,,Er stonden grote hoeveelheden explosieve stoffen bij elkaar. Er was een reële kans op ontploffing, terwijl de loods midden in een woonwijk stond. Op korte afstand stonden vele woonhuizen en er was geen enkele voorziening om een brand of explosie te kunnen bestrijden, geen brandblussers, geen alarmsysteem, helemaal niets.”

Afgelopen zomer werden in een loods op het Middelburgse bedrijventerrein Arnestein grondstoffen voor de fabricage van drugs gevonden. In maart ontdekte de politie een drugslab in een vakantiewoning in Kamperland en vorig jaar liepen drie Goesenaren tegen de lamp die in Grijpskerke een drugslab aan het opzetten waren.

Dit zijn alleen nog maar de labs die zijn opgerold. ,,Zeker, in Brabant wordt meer ontdekt dan in Zeeland. Maar veel speelt zich af onder onze radar”, zegt Pecht. ,,We schatten dat we één op de vijf drugslabs in beeld krijgen. Vier van de vijf dus niet.” Het afgelopen jaar rolden de politie eenheid Zeeland West-Brabant in totaal tien labs op.

Afval

Waar drugs geproduceerd worden, is er ook afval. Dat brengen criminelen niet braaf naar de milieustraat. Het afgelopen jaar dumpten ze vooral aan de randen van de provincie veel meer drugsafval dan voorheen. De teller voor 2018 staat op dertien ontdekte dumpingen. In Zeeuws-Vlaanderen en in de gemeenten Tholen en Reimerswaal werden de inmiddels bekende blauwe vaten en jerrycans met dampende chemicaliën gevonden. Ze werd achtergelaten in sloten of in de natuur. Soms lag het afval in verlaten bestelbusjes of kleine vrachtauto’s, zoals eind juli in Rilland.

Het is bijzonder zuur voor de eigenaar van de grond waarop het afval ligt. Die draait namelijk op voor de kosten voor het opruimen van de chemische troep. Dat kan in de (tien)duizenden euro’s lopen. ,,Ik kan me voorstellen dat een boer probeert zo’n vat de openbare weg op te rollen. Maar doe dat niet. Je weet nooit wat er precies inzit. De stoffen kunnen met elkaar gaan reageren en in brand vliegen of er komen bijtende of giftige stoffen vrij.”

Overigens laten criminelen het afval in verreweg de meeste gevallen niet achter op particulier terrein. Meestal is de gemeente, het waterschap of Staatsbosbeheer de klos.

Trailer

De politie is vooral afhankelijk van meldingen van burgers in de strijd tegen de fabrikanten van synthetische drugs. Dat was ook in februari 2017 het geval toen een verlaten trailer in Rilland wereldnieuws werd. Het was een medewerker van de gemeente opgevallen dat er regelmatig een transportbusje stopte bij de trailer. De trailer stond al maanden op het gemeentelijk parkeerterrein voor vrachtwagens, net buiten het dorp.

Drugvangst Rilland

In de trailer zaten ruim honderd flessen met waterstofgas. Verder 15.000 kilogram caustic soda en 3.000 liter hulpstoffen, zoals methylamine, aceton en dicloormethaan. Met de grondstoffen hadden maar liefst één miljard xtc-pillen gemaakt kunnen worden, een indrukwekkend getal waarop nieuwsredacties in binnen- en buitenland aansloegen.

De vondst van de grondstoffen voor 1 miljard xtc-pillen in Rilland ging de wereld rond.

Wie achter die mobiele opslag van grondstoffen zat is nooit duidelijk geworden. De eigenaar van de trailer is aangehouden, maar werd later weer op vrije voeten gesteld omdat er niet genoeg aanwijzingen waren om tot vervolging over te gaan. De recherche moest verder onderzoek staken omdat ze onvoldoende aanknopingspunten hadden.

Familie

Het is een gesloten wereldje, de productie van synthetische drugs. Het speelt zich vaak af binnen familieverbanden. Als de criminelen buitenstaanders nodig hebben, moeten dat als het even kan buitenstaanders blijven.

Pecht geeft een voorbeeld: ,,Stel de drugsfabrikanten hebben een busje nodig om bijvoorbeeld grondstoffen naar een lab te brengen. Via via wordt dan iemand gevraagd een busje voor hen te huren. Die auto wordt dan met de sleutels op een parkeerterrein achtergelaten. Vervolgens gebruiken de criminelen dat busje om de spullen op te halen en af te leveren. Na gedane zaken wordt het busje weer ergens neergezet. De officiële huurder van het busje brengt het dan weer terug.”

Wie gepakt wordt houdt zijn mond tegenover de politie. Liever zitten en zwijgen, dan jezelf of je familie in gevaar brengen.

Maar soms zijn er oplettende burgers die de politie tippen. Ze zien iemand met een opvallend boodschappenlijstje langs de kassa van de bouwmarkt. Een makelaar die onraad ruikt, een notaris die verdachte aankoop van onroerend goed voorbij ziet komen. Het met drugs verdiende geld zal ergens naar toe moeten.

Op bewonersavonden probeert Pecht burgers bewust te maken van de gevaren van drugscriminaliteit. ,,Als je eenmaal met drugsproducenten in zee bent gegaan, kom je er niet meer van los.” Producenten van synthetische drugs zijn hierin nog hardnekkiger dan wietkwekers, is de ervaring van de politie.