Hier in Oosterhout worden wijnballen en nougat gemaakt: 'In die lollystok voor de deur zit 50.000 kilo suiker’

Periodieke onthouding: met dank aan arts uit Brabant

26 mei SCHIJNDEL - Vrijende echtparen in de jaren dertig van de vorige eeuw waren er maar wat blij mee: de periodieke onthouding. Die was te danken aan de Brabantse arts Jan Smulders, jarenlang actief als huisarts in Schijndel. Het staat beschreven in een lijvig boek over medische zorg in Schijndel.