High Tech Campus niet naar Amerikanen, maar in handen van Singaporese staat

Uitzicht op Brabant is te vinden in de woningbouw van nu en de toekomst

29 september Uitkijken over een bruisende binnenstad of een idyllisch natuurgebied. Klinkt als reden genoeg om de hoogte in te gaan met de zoektocht naar een woonruimte. Een appartement met royale raampartijen op de 47ste verdieping van het hoogste gebouw van Noord-Brabant misschien? We zetten de woonruimtes met het bijzonderste uitzicht voor je op een rijtje.