Hij bracht zijn moeder, vrouw en kinderen om, maar waarom krijgt Onur K. geen levenslang?

Geen levenslang voor viervoudi­ge gezins­moord Et­ten-Leur: wel dertig jaar gevangenis­straf

BREDA/ETTEN-LEUR - Onur K., de 34-jarige man die in Etten-Leur zijn moeder, vrouw en twee kinderen door verwurging heeft omgebracht, is veroordeeld tot dertig jaar gevangenis. Volgens de rechtbank in Breda is hij schuldig aan de moord op zijn moeder en doodslag op zijn vrouw en twee kinderen.

14:46