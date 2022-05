'Hij ging benzine halen, dat is de laatste keer dat ik mijn man zag', Oekraïense vluchtelingen vertellen hun verhaal

Soms lijkt het leven heel even op dat van drie maanden terug. Lopen in een bos, zitten in een park. Maar dat is maar even, want de oorlog is dichtbij. Ze zien het in de ogen van hun kinderen. Ze kijken mee via de dierbaren die er bleven. De nieuwe werkelijkheid is hard, het vroegere leven een illusie. Met soms nog de foto's in hun telefoon als het enige bewijs. De rest is verwoest.