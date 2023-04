Hij is al drie trompetten kwijt, toch blaast Peter vrolijk door in het Roosendaalse centrum

Lezersbrieven Mening | ‘Paaspop; ik herinner het me elk jaar anders’

Paaspop 45 jaar. Ieder jaar rond Pasen komt de geschiedenis van Paaspop weer in het nieuws [BD 8 april; ‘De sfeer van toen zit nog steeds in het dna’]. En ieder jaar meen ik het me toch echt anders te herinneren. Met een groep jongeren uit het uitgaansleven van Schijndel belandden wij regelmatig op een feestje in het Kiske. Het is dan volgens mij 1976. In het Kiske oppert iemand dat hier op de manege toch best een keer een popfestival georganiseerd kan worden. En, zeg ik met enige twijfel, in 1977 en 1978 stond ik daar in een kraampje broodjes te verkopen. Zelf gesmeerd. Daarna zou het professioneler worden aangepakt en was ik alleen nog betrokken als bezoeker. Wie deelt mijn herinneringen?