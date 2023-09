Hij streefde het nooit na, maar toch heeft verhalenverteller Teun uit Gastel nu zijn eigen onemanshow

Markt 37 in Oudenbosch is geen monument, maar heeft wél 400 jaar historie: ‘Alle details maken dit pand bijzonder’

OUDENBOSCH - Achter de voordeur van Markt 37 in Oudenbosch gaan talloze verhalen schuil. Over de trap die is gebouwd door de vader en oom van Jan Bedaf en over de naam van de dienstbode die in de zolderdeur is gekrast. Eigenaar Mark Buijs laat het dit weekend allemaal zien.