‘Historisch laag’ aantal faillissementen in Brabant: ruim 55 procent minder bedrijven op slot dan vorig jaar

In het eerste half jaar van 2021 zijn veel minder bedrijven failliet gegaan in Brabant dan vorig jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar gingen 131 bedrijven failliet, ruim 55 procent minder dan in dezelfde periode in 2020.

Dat is te zien in de cijfers van het CBS, die LocalFocus op een rijtje heeft gezet. Niet alleen in Brabant, maar in heel Nederland zijn er deze jaargang veel minder faillissementen dan in 2020. Volgens het statistiekbureau ligt het aantal bedrijven dat de deur op slot moet doen nu op een ‘historisch laag niveau’. Dat kan dan weer niet los worden gezien van de overheidssteun die vele bedrijven hebben gekregen door de coronacrisis.

Economische gevolgen

Daarnaast wegen de rechters in hun oordeel over een faillissement volgens het CBS ook de economische gevolgen van corona mee. ‘Ondernemingen die in de kern gezond zijn’ zal een rechter niet snel failliet verklaren.

In alle provincies van het land daalde het aantal faillissementen ten opzichte van vorig jaar. In twee op de drie provincies is het aantal bedrijven dat ‘op de fles’ ging zelfs gehalveerd. Zeeland noteerde de grootste daling (81 procent minder faillissementen), daarna volgen Zuid-Holland (-57 procent) en Brabant (-55 procent).

Verschillen in regio’s

In de verschillende regio’s in Brabant is ook een verschil te zien. Zo noteerde West-Brabant van januari tot en met juni 43 faillissementen, Midden-Brabant maar 17 (ruim 70 procent minder dan vorig jaar), Noordoost Brabant 26 en Zuidoost Brabant telde 45 bedrijven die de deur op slot moesten doen.

Ook in vergelijking met de afgelopen vijf jaar is het aantal faillissementen in Brabant zeer laag. In 2017 telde de eerste zes maanden nog 365 failliete bedrijven, waarna de jaren erna telkens zo rond de 300 bedrijven verplicht dicht moesten.

