Hitte en dreigend noodweer rijden Familie Fietsdag in de wielen

Afrikaanse sferen op Marktplein in Chaam

CHAAM - Het contrast kan niet groter: Afrikaans tromgeroffel van de djembé en Egerländermuziek. Toch was het zondagmiddag allemaal te horen op het Marktplein in Chaam. Na de Chaamerkapel trad een kinderkoor op van basisschool Kidsgear en het Hoys College van Bukomansimbi in Oeganda.