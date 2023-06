Hittetip van sportarts: ‘Voorkom hitteklap, zet airco niet te koud’

Brandweer blust vuur in flatappar­te­ment in Best, gewonde bewoner aangehou­den door politie

BEST - Bij een brand in een flatappartement in Best is de bewoner gewond geraakt. De brandweer kon het vuur op de tweede verdieping aan de Willem de Zwijgerweg snel blussen. De bewoner werd in de ambulance aangehouden, vlak voor de wagen naar het ziekenhuis reed.