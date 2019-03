Hoe begin je als Statenlid na de dreun van Baudet?

Moeder belandt in nachtmer­rie en ziet dochtertje (2) op bodem zwembad liggen, Brabantse agent Roel in actie

27 maart GEMERT-BAKEL - Een heftige reanimatie van een 2-jarig meisje, een moeder die volledig in paniek is en veel consternatie op straat. Voor Roel Timmermans, agent bij de politie in Gemert-Bakel en Laarbeek, was het een dienst om nooit te vergeten. In een aangrijpende blog op Facebook vertelt de agent tot in detail hoe hij alles op alles zette om het leven van het kindje te redden. ,,Ik hoorde moeder zeggen dat ze al geprobeerd had te reanimeren.”