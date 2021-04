Hoe beschermen we het ‘weerloze’ Brabantse land? ‘Met alleen nee zeggen tegen windmolens kom je er niet’

Milieu­clubs: ‘Brabant moet handel in stikstof­ruim­te stopzetten’

9 april DEN BOSCH - De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten vinden dat de provincie Noord-Brabant fout bezig is in de strijd tegen het teveel aan stikstof. De provincie zette onlangs stikstofruimte van een aangekochte boerderij in Lage Mierde te koop. ,,Dat is in onze ogen niet uit te leggen aan de Brabanders.”