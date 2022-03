Hoe Brabant na twee jaar corona alles overtreft in prikken, testen en kosten

Is Brabant de hardst getroffen provincie?

Corona maakt geen onderscheid is vaak genoeg gezegd. Maar is dat ook echt zo? In de eerste golf, in maart en april 2020, sloeg het virus keihard toe in Midden- en Oost-Brabant: ruim 1400 doden. Afgezet tegen 32 sterfgevallen in Groningen is dat een gigantisch verschil. Nu, twee jaar verder, kunnen we concluderen dat Brabant nog altijd onevenredig hard is getroffen, maar de kloof met de rest van het land is wel kleiner geworden.