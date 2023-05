Hoe dan? De verkoop bij deze schouwburg is nog niet gestart, toch blijkt Peter Pannekoek al uitverkocht

Na zomer 2023 in de schouwburg naar de bieb: ‘Meer kansen dan bedreigin­gen’

CUIJK - De kogel is door de kerk: de bibliotheek van Cuijk trekt volgend jaar zomer in bij de schouwburg, even verderop in het centrum. Een raadsmeerderheid van CDA, Team Lokaal, D66 en GroenLinks-PvdA, goed voor 24 van de 33 bezette raadszetels maandagavond, stemde hier mee in.