Hoe de oorlogsliefde van Dick en Beppie in een schoenendoos toch bewaard bleef

zorgen over thuiszorg Sandy en Guusje hebben alle vertrouwen in toekomst van de thuiszorg: ‘Met z’n allen kunnen we dit echt oplossen’

HERPEN – Ze hebben het meest dankbare beroep van de wereld. Maar toch komen Sandy en Guusje structureel collega’s tekort in de thuiszorg. Door bureaucratie, gekke werktijden of achterhaalde vooroordelen. Een middag mee op pad langs cliënten in Herpen.